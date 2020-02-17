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    Тема: Где заказать рулонные шторы в Нижнем Новгороде?
    • New! Anenko Cегодня в 19:42 «Ответить»
      После ремонта в квартире не стали вешать приевшиеся карнизы с шторами, решили на окна повесить что-то более новое и современное. Стал вопрос чем можно защитить свое жилье от солнечных лучей? На выбор есть несколько вариантов, таких как рулонные шторы, горизонтальные и вертикальные жалюзи, шторы плиссе или римские шторы. У нас в Нижнем Новгороде можно у производителя купить на сайте http://xn-----6kckfgichkbbnv7acdsca5b2w.xn--p1ai/ рулонные шторы и другие солнцезащитные системы по низкой цене. Понравился вариант изготовления фотожалюзи, а также можно было бы сделать их на электрокарнизе. Что скажите?
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