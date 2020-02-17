Чистый автомобиль — это не только эстетика его внешнего вида. Чистый автомобиль — это умиротворенное внутреннее состояние души автолюбителя, это приятное состояние комфорта от нахождения в блестящем и свежем салоне вашего автомобиля. Эстетик-Авто премиум уровня, расположен в ЦАО г. Москвы предоставляет такую услугу как — детейлинг авто — это сейчас довольно популярная услуга, которая представляет из себя качественную мойку автомобильного транспорта, и дополнительную очистку салона, а также полирование всех частей автомобиля. Качественная чистка автомобиля любой степени загрязненности, которая конкретно состоит из 3-х этапов. Бесконтактная мойка, ручная мойка с ведром и тряпкой, нанесение различных защитных составов. Посмотреть предоставляемые услуги Вы можете на сайте https://tonirovcaauto.ru/uslugi/ Если хотите чтобы мы самостоятельно с вами связались, заполните форму обратной связи на сайте.
Квалифицированные мойщики эффективно удалят любую грязь из самых труднодоступных мест вашего автомобиля. Уборка салона автомобиля она просто необходима, ведь если вы проводите в вашем автомобиле большую часть своего времени, то на внутренней обшивке и креслах обязательно будут оставаться следы. А если вы еще и курите в машине, то химчистка салона просто необходима. Эстетик-Авто — детейлинг центр всегда готова сделать ваш автомобиль чистым, а вам — поднять настроение.