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    Пн., 17 февраля 2020г.
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    Тема: Цветы в подарок
    • Сегодня! Zheka33 Cегодня в 14:50 «Ответить»
      Привет! Иногда нелегко подобрать подарок для близкого человека. Я долго выбирала подарок для мамы и решила подарить ей цветы. Вот как раз нашла сервис в интернете http://bashtarif.ru/punktualnaya-dostavk...t-bez-opozdaniy , на котором есть пунктуальная доставка цветов в Ярославле по нормальным ценам. Маме понравился такой подарок.
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