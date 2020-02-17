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    Пн., 17 февраля 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Вывоз мусора
    • Сегодня! Берпен Cегодня в 14:13 «Ответить»
      Привет. Меня зовут Ксинин Александр Анакреонтович, мне нужно найти корпорацию, которая бы занималась мусором. Только не надо предлагать ничего типа: «Советую вам вот эту компанию, которого мы себе заказывали. Профессионал, одним словом. Я не видела более четках и красивых кадров» - мне этого не надо! А так, помогите найти.
      • Сегодня! Людвиг Cегодня в 17:39 «Ответить»
        Рекомендую: предприятие «Брис», на Вишневого ул., 29/48, рядом с Чеховски рынком. На первом этаже - производство, на втором - офис. Замечательные ребята, шеф–профессионал в своем деле ,заказать можете через сайт. Хотя, это может обойтись вам в копеечку. Предупрежда, цены там кусаются!
        • New! Gipartru Cегодня в 19:32 «Ответить»
          Привет! Вот фирма на https://www.umkuslugi.ru , которая этим занимается. Мы с ними сотрудничаем по вывозу отходов. Сами знаете, как это не безопастно в наше время. А штрафы за вольный выброс на мусорку намного больше, чем мы тратим на переработку . Там у них чудесный персонал, отличная.
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