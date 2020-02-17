Ищу надежную логистическую компанию, которая согласиться перевезти недешовую электронику в Европу. Передаю после развода некоторые вещи бывшему мужу в Европу. Нужно полное страхование груза и быстрое решение всех бумажных проблем - только чтобы честно все было по документам, без махинаций. Также нужно пересмотреть наш брачный контракт перед разводом, чтобы ему ничего не осталось! Посоветуйте подходящую организацию. Буду признательна за помощь.
Здравствуйте! А что муж сам не может себе позволить этим заняться? Если в Европе живет - не бедный же человек, думаю) По поводу компании - да сейчас все вроде бы занимаются оформлением документов, растаможкой, все это на себя берут. Я всегда обращаю внимание на машины -у крупных компаний свое брендирование, поэтому их узнаешь сразу. Так что просто по сторонам посмотрите)
3) Добрый всем день. Я недавно буквально пользовалась услугами юристов. не поверите - перевозили домашний кинотеатр. Перевозка нужна была комбинированная - по морю и автомобилем. Привезли очень быстро, операторы всегда на связи были, потому что я переживала, конечно. Очень дорогостоящая вещь. Но к моему огорчению возникли проблемы с таможней. Вот эти ребята, вся юридическая составляющая была на них http://advokatkolyada.ru/ всё помогли решить.