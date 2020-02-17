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Форум: Женский форум
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Тема: Запчасти для вакууматора
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Запчасти для вакууматора
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Сегодня!
Vitamin
Cегодня в 12:23
«Ответить»
Ребят, спасайте. на производстве сломался вакууматор. где можно найти запчасти на него?
Сегодня!
Bat
Cегодня в 12:27
«Ответить»
отличнейшая вещь. работаю в ресторане, где и впервые попробовала в действии. с ремонтом не сталкивалась, так что не подскажу
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(1)
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