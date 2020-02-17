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    Пн., 17 февраля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Запчасти для вакууматора
    • Сегодня! Vitamin Cегодня в 12:23 «Ответить»
      Ребят, спасайте. на производстве сломался вакууматор. где можно найти запчасти на него?
      • Сегодня! Bat Cегодня в 12:27 «Ответить»
        отличнейшая вещь. работаю в ресторане, где и впервые попробовала в действии. с ремонтом не сталкивалась, так что не подскажу
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