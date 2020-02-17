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    Пн., 17 февраля 2020г.
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    Тема: Как открыть швейное производство.
    • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 11:50 «Ответить»
      Раньше занималась пошивом одежды для себя и семьи, потом стали заказывать знакомые, теперь появилась идея открыть свое швейное производство.Хотелось бы изучить все возможные риски, плюсы- минусы,как составить бизнес-план.У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • Сегодня! lansMILA Cегодня в 11:53 «Ответить»
        Давно в швейном бизнесе, открывала с нуля, выбирала помещение, оборудование, набирала штат профессионалов.В свое время мне помогла информация на этом сайте https://koordynator.info/articles/sozdan...oizvodstvo.html ,очень актуальные и подробные статьи и обзоры, советы реальных людей на доступном языке.
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