Раньше занималась пошивом одежды для себя и семьи, потом стали заказывать знакомые, теперь появилась идея открыть свое швейное производство.Хотелось бы изучить все возможные риски, плюсы- минусы,как составить бизнес-план.У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста.
Давно в швейном бизнесе, открывала с нуля, выбирала помещение, оборудование, набирала штат профессионалов.В свое время мне помогла информация на этом сайте https://koordynator.info/articles/sozdan...oizvodstvo.html ,очень актуальные и подробные статьи и обзоры, советы реальных людей на доступном языке.