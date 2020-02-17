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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Ремонт кондиционера
    • Незабудка91 Вчера в 20:02 «Ответить»
      Скоро лето, а у нас в офисе сломался кондиционер и нужно найти специалистов, которые смогут починить поломку, кондиционер уже не гарантийный, поэтому ищем специалистов, которые смогут определить - почему не охлаждается воздух и скорость ветра очень высокая. Кто может помочь с решением этой проблемы.
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