Я меня вот знакомые недавно оформили дебетовую карту "Свой круг" от SBI банка, и по сегодняшний день остаются довольны картой. К положительным особенностям этого пластика можно отнести бесплатное обслуживание, возможность быстро и без лишних проблем получить комплект карт для всей семьи, так же хороший процент на остаток и довольно приличный кэшбэк и еще стоит упомянуть о том, что можно снимать деньги наличными в любой банке мира. Более подробно можете узнать тут https://probankira.ru/besplatnye-debetov...ostavkoy-na-dom