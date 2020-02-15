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    Сб., 15 февраля 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Дебетовая карта
    • Сегодня! Dorysence Cегодня в 16:41 «Ответить»
      Какую дебетовую карту выгодней оформить что б и процент на остаток был и кэшбэк? и что условия были по проще, а то закрутят, что еще и останешься должен)
      • Сегодня! Бантик Cегодня в 16:48 «Ответить»
        Я меня вот знакомые недавно оформили дебетовую карту "Свой круг" от SBI банка, и по сегодняшний день остаются довольны картой. К положительным особенностям этого пластика можно отнести бесплатное обслуживание, возможность быстро и без лишних проблем получить комплект карт для всей семьи, так же хороший процент на остаток и довольно приличный кэшбэк и еще стоит упомянуть о том, что можно снимать деньги наличными в любой банке мира. Более подробно можете узнать тут https://probankira.ru/besplatnye-debetov...ostavkoy-na-dom
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