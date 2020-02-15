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    Сб., 15 февраля 2020г.
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    Форум: Поздравления!
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    Тема: Подарок деду
    • Беня Вчера в 22:55 «Ответить»
      Скоро большой праздник 23 февраля, мне бы деда поздравить, а вот что подарить совсем незнаю, да и денег особо не накопил. Помогите придумать что-то символическое и не очень дорогостоящее.
      • ДОННИК Вчера в 22:59 «Ответить»
        Ой, я своему уже давно ничего не дарю, бабульке на восьмое еще могу купить букетик, а дед всегда говорил, что мне ничего не нужно.
        • New! Лючана Вчера в 23:40 «Ответить»
          Я всегда своих стариков поздравляю. Меня так родители приучили с детства и я своих научу, потому что это хороший жест. В качестве подарков выбираю что-то нужное.
          • New! tussya Вчера в 23:53 «Ответить»
            Да что угодно можно подарить деду. Например, какое-нибудь сувенирное полотенце или шарфик с надписями или набор состоящий из блокнота и ручки, брелок для поиска ключей и много других подарков можно придумать, просто тут тоже нужно учесть интересы дедушки. Допустим, если он пользуется компьютером, то в качестве подарка ему подойдет даже мышка с ковриком https://[url]www.chudoshop.ru/ru/categor...-dedushke[/URL]
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