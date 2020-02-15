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    Сб., 15 февраля 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Прокат авто в Греции
    • simeon Вчера в 22:55 «Ответить»
      Мы хотим летом отдохнуть в Греции, на острове Крит. Чтобы насладится этими местами мы хотим их объездить на автомобиле. Подскажите пожалуйста координаты компании на Крите, которая моет предоставить в аренду автомобиль дня на 3.
      • vikivistos Вчера в 22:56 «Ответить»
        Я думаю, что, когда вы только прилетите, то возле самого аэропорта будет полно таких бюро проката. Не сомневайтесь!
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