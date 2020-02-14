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    Пт., 14 февраля 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Батут
    • New! Лесная Cегодня в 21:04 «Ответить»
      Дети обожают прыгать на батуте, хотим приобрести и установить на улице возле дома, подскажите где можно купить?
      • New! Bergamot Cегодня в 21:11 «Ответить»
        Посмотрите здесь https://kid-point.ru/, у них есть батуты пружинные, рекомендую брать с защитной сеткой для безопасности детей. Выбор у них хороший, думаю сможете подобрать необходимый размер и уложиться по финансам.
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