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Тема: Клиника в Кунцево
Форум:
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Тема:
Клиника в Кунцево
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New!
vikivistos
Cегодня в 20:58
«Ответить»
Подскажите пожалуйста координаты клиники в Кунцево. У нас там живет дедушка. Нужно его к кардиологу показать.
New!
lazorenko1
Cегодня в 21:01
«Ответить»
Вы посмотрите на картах Google Maps. Если честно, то лучше его отвезти в Москву. Там хоть надежные врачи.
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