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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Клиника в Кунцево
    • New! vikivistos Cегодня в 20:58 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста координаты клиники в Кунцево. У нас там живет дедушка. Нужно его к кардиологу показать.
      • New! lazorenko1 Cегодня в 21:01 «Ответить»
        Вы посмотрите на картах Google Maps. Если честно, то лучше его отвезти в Москву. Там хоть надежные врачи.
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