Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 14 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 231 посетитель
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Клиенты
    • New! Горуразен Cегодня в 18:55 «Ответить»
      Здравствуйте. Хотел вот о чем поговорить. Дело в том, что я открыл свою юридическую фирму, но проблема в том, что у меня очень мало клиентов. Поделитесь своим опытом - как вы решаете этот вопрос? Где клиентов берете?
      • New! Sonka Cегодня в 19:02 «Ответить»
        Нужно активней рекламироваться. Понятно что просто так к вам народ не пойдет - о вас просто не знают. Дайте рекламные объявления в местные газеты, журналы. Думаю что результат сразу будет
        • New! Tarata Cегодня в 19:08 «Ответить»
          Согласна на счет того, что нужно активней рекламироваться. Можно уделить особое внимание рекламе в интернете. Это могут быть как баннеры на городском сайте, так и страницы в различных соцсетях.
          • New! Egos Cегодня в 19:12 «Ответить»
            На счет соцсетей дельная мысль. Можно как сделать - прямо онлайн давать консультации пользователям по каким-то простым вопросам. А при более сложных ситуациях приглашать в офис. Только надо понимать, что подобный вид рекламы будет у вас отвлекать очень много сил и времени. А вообще, вы не думали о том, чтобы просто взять и купить заявки на юридические услуги: https://law-group.biz/dopolnitelnye-uslugi ?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Ремонт и отделка квартир4(1) Строительство и ремонтabidin03.10.19 в 17:32Valeriy12 Cегодня в 19:33
      Ищу проверенный магазин посуды, чтоб снова не попасть на брак3(1) Кулинарный форумMarina200129.12.19 в 19:31LinaRIM Cегодня в 19:15
      Клиенты4(4) Экономика, финансы, бизнесГоруразенCегодня в 18:55Egos Cегодня в 19:12
      Юридическая фирма7(6) Юридический форумSonkaCегодня в 17:29Egos Cегодня в 19:11
      ГБО4(3) АвтоФорумEgosCегодня в 17:27Горуразен Cегодня в 18:50
      Подарок7(1) Мода, одежда, обувьlazorenko112.11.19 в 17:05Relmerc Cегодня в 18:08
      Прокат авто в Греции2(1) АвтоФорумlazorenko1Cегодня в 09:55vikivistos Cегодня в 18:05
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода