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    Пт., 14 февраля 2020г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Юридическая фирма
    • Сегодня! Sonka Cегодня в 17:29 «Ответить»
      Здравствуйте. Хотела вот о чем поговорить. Дело в том, что я открыла свою юридическую фирму, но проблема в том, что у меня очень мало клиентов. Поделитесь своим опытом - как вы решаете этот вопрос? Где клиентов берете?
      • New! Tarata Cегодня в 18:00 «Ответить»
        Нужно активней рекламироваться. Понятно что просто так к вам народ не пойдет - о вас просто не знают. Дайте рекламные объявления в местные газеты, журналы. Думаю что результат сразу будет
        • New! Egos Cегодня в 18:24 «Ответить»
          Согласен на счет того, что нужно активней рекламироваться. Можно уделить особое внимание рекламе в интернете. Это могут быть как баннеры на городском сайте, так и страницы в различных соцсетях.
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