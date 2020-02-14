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    Пт., 14 февраля 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: ГБО
    • Сегодня! Egos Cегодня в 17:27 «Ответить»
      Всем привет! Хотел посоветоваться вот по какому вопросу. Сижу, ломаю голову - стоит ли заморачиваться установкой ГБО: https://dazhdgas.ru/ustanovka/nnovgorod.php? На сколько я знаю, у нас в Нижнем Новгороде многие переходят на этот вид топлива, на настолько ли это выгодно? Ведь само оборудование плюс работа тоже денег стоят. Поделитесь своим опытом - как быстро у вас окупились эти расходы?
      • New! Tarata Cегодня в 17:59 «Ответить»
        Ой, а вы знаете, я этого газового оборудования до ужаса просто боюсь! Начиталась, что оно взорваться может. Даже когда в пробке рядом стоит машина с баллоном, то мне очень не комфортно
        • New! Edward Cегодня в 18:20 «Ответить»
          Полнейшая глупость. Ничего страшного в этом оборудовании нет. И если все качественно смонтировано, то оно не представляет ни малейшей угрозы. Зато это и правда очень выгодно, особенно если вы много ездите
          • New! Горуразен Cегодня в 18:50 «Ответить»
            невозможно ответить на вопрос о сроках окупаемости, если не знаешь как часто вы пользуетесь автомобилем. Я вот каждый день на колесах, так у меня это около восьми месяцев заняло. А у вас не знаю как будет
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