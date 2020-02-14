Всем привет! Хотел посоветоваться вот по какому вопросу. Сижу, ломаю голову - стоит ли заморачиваться установкой ГБО: https://dazhdgas.ru/ustanovka/nnovgorod.php? На сколько я знаю, у нас в Нижнем Новгороде многие переходят на этот вид топлива, на настолько ли это выгодно? Ведь само оборудование плюс работа тоже денег стоят. Поделитесь своим опытом - как быстро у вас окупились эти расходы?
Полнейшая глупость. Ничего страшного в этом оборудовании нет. И если все качественно смонтировано, то оно не представляет ни малейшей угрозы. Зато это и правда очень выгодно, особенно если вы много ездите
невозможно ответить на вопрос о сроках окупаемости, если не знаешь как часто вы пользуетесь автомобилем. Я вот каждый день на колесах, так у меня это около восьми месяцев заняло. А у вас не знаю как будет