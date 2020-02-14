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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Окей Красноярск
    • Сегодня! Kirikk45 Cегодня в 16:32 «Ответить»
      Чтобы не переплачивать за продукты и экономить семейный бюджет, рекомендую смотреть новый каталог Окей в Красноярске и покупать товары по акциям. Вы можете лично прийти в магазин и выбрать то, что вам нужно. Но есть и другой вариант - заказ доставки, если сумма будет выше 2700 рублей, за доставку платить не придется.
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