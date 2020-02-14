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    Тема: Доставка цветов в Тихорецке (Краснодарский край)
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 14:27 «Ответить»
      Всем привет. Мне нужна хорошая доставка цветов в Тихорецке, какую можете посоветовать?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 14:29 «Ответить»
        У меня бабушка живет в Тихорецке. Недавно у нее был день рождения, и я решила ее порадовать красивым букетиком цветов. Помогла мне в этом доставка цветов в Тихорецке https://iris24.ru/2264-cvety-tihoreck.html Цены у них адекватные и доставка пунктуальная.
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