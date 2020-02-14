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Пт., 14 февраля 2020г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Лепнина в комнаты
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Лепнина в комнаты
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lazorenko1
Cегодня в 11:44
«Ответить»
мы хотим сделать потолок в наших комнатах. оформит его из лепнины. Подскажите пожалуйста координаты магазина, в котором можно купить потолки из красивой лепнины.
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