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    Пт., 14 февраля 2020г.
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    Тема: Доставка горячей пиццы Долгопрудный
    • Kirikk45 Вчера в 22:49 «Ответить»
      Не обязательно идти в ресторан, чтобы попробовать вкусную итальянскую пиццу. Закажите её с доставкой на дом через сайт ресторана "Дон Давид" https://dostavka.dondavid.ru/picca . Все блюда готовятся исключительно из свежих продуктов, а тесто получается аппетитным, вкусным и ароматным.
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