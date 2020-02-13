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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шпилька резьбовая: что это и где используется
    • New! gospodchenkova Cегодня в 19:45 «Ответить»
      В производственной сфере используется большое количество различных материалов для соединения. Крепежные детали также могут иметь узкую или широкую сферу применения, и в своей области могут стать довольно востребованными. Шпилька резьбовая является некрупным крепежным элементом, который изготавливается в виде стержня. У нее может быть резьба с обеих сторон, так что прикручивать возможно с какова угодно конца. Существует много стандартов производства, который определяет размеры, материал изготовления и иные параметры изделия.

      Шпилька может соединять между собой детали двух видов материала. Это могут быть изделия с гладкой поверхностью или же имеющие резьбу. В первом случае практически не бывает проблем с несовместимостью, тогда как при несовпадении стандартов резьбы, ничего не получится. Резьба дает возможность делать надежные крепежи без помощи специализированных средств. В большинстве случаев, для ответственных работ выбирают конкретно этот тип изделий, тем более, что благодаря широте выборов стандартов можно без проблем подобрать то, что вам необходимо, все виды метизов и крепежей можно посмотреть на сайте https://traiv-komplekt.ru/. Для более длительной службы на поверхность изделия наносят слой цинка. Это позволяет эксплуатировать изделие даже в самых сложных ситуациях.

      Таким образом, резьба защищено от избытка влаги, подверженности коррозии и иных негативных факторов. Благодаря такому подходу, срок службы шпильки становится намного большею естественно, что это влияет на цену, но при этом не столь существенно. Данное изделие можно встретить в различных деревянных и металлических соединениях, при строительстве домов, изготовлении опалубки и во многих других строительных работах.
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