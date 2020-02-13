Кажется, мне, что сей материал у нас качественный купить почти нельзя. Или очень дорого. Лет эдак 7-8 назад делала контора человеку навес 10 мм через 2 года он был похож на фиг пойми чего. В соты заходит пыль и конденсат как его не силиконь по концам и какие планки не надевай... Но все равно для себя сейчас тоже рассматриваю вариант поликарбоната. У соседа уже лет 5 стоит, полёт нормальный. Правда, он у другой фирмы заказывал. Вот у них собираюсь брат сам материал и пристенный профиль для поликарбоната