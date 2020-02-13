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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: виски в кулинарии
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 17:36 «Ответить»
      При применении виски в кулинарии учитываются особенности блюда, которое он будет дополнять. Спаривание виски и еды может дополнять и усиливать друг друга, например, односолодовый высоколекарственный в сочетании с яблочной крошкой. Аналогично, темный шоколад с высоким содержанием какао хорошо сочетается с тонким шоколадным вкусом в виски.
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