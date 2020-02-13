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    Чт., 13 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Поликарбонат
    • Сегодня! thestarnataly Cегодня в 17:36 «Ответить»
      А подскажите по поликарбонату? Кто что может сказать? Отзывы неплохие правда цена кусается? Может кто подскажет альтернативу, хотелось навес накрыть прозрачным материалом (металлоконструкция сварена арочная).
      • Сегодня! Myhaslav Cегодня в 17:37 «Ответить»
        Кажется, мне, что сей материал у нас качественный купить почти нельзя. Или очень дорого. Лет эдак 7-8 назад делала контора человеку навес 10 мм через 2 года он был похож на фиг пойми чего. В соты заходит пыль и конденсат как его не силиконь по концам и какие планки не надевай... Но все равно для себя сейчас тоже рассматриваю вариант поликарбоната. У соседа уже лет 5 стоит, полёт нормальный. Правда, он у другой фирмы заказывал. Вот у них собираюсь брат сам материал и пристенный профиль для поликарбоната http://www.snabmarket54.ru/products/soto...5660077/[/URL].
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