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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Что лучше мобильный кондиционер или сплит система, как выбрать?
    • Сегодня! hooligan89 Cегодня в 15:19 «Ответить»
      Что такое мобильный кондиционер, удобнее ли он в использовании чем обыкновенный? Чем он отличается от сплит системы
      • New! Аноним Cегодня в 15:37 «Ответить»
        Я тоже с таким вопросом сталкивался, и все же для себя выбрал обычный кондиционер, советую посмотреть здесь http://klimatoo.ru/ , на сайте большой выбор разных моделей.
        • New! Аноним Cегодня в 15:42 «Ответить»
          Сплит система обойдется в разы дороже и к тому же есть определенные трудности с ее монтировкой. У нас есть мобильный кондиционер, удобен в том, что его можно переносить из комнаты в комнату, ставим мы его на подоконник и шланг выводим в форточку. Также летом берем его с собой на дачу. Легко и быстро. Охлаждает прекрасно, пользуемся уже два года. Шум не большой, вполне можно привыкнуть. К тому же и обошелся он нам всего за 12000. Для домашнего использования - идеальный вариант.
          • New! hooligan89 Cегодня в 15:45 «Ответить»
            на охлаждение какой площади он рассчитать? слышал, чо сам он так нагревается, что редом находиться не возможно, это правда??
            • New! Аноним Cегодня в 15:50 «Ответить»
              Наш кондиционер нагревается совсем не много, этого даже не заметно (главное, вовремя сливать конденсат). Когда мы покупали, старались экономить и купили тот, который рассчитан на 10-12кв.м., у нас самая большая комната 16 кв.м. и охлаждения даже в ней достаточно, но можно выбрать и более мощные модели
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