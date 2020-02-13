Сплит система обойдется в разы дороже и к тому же есть определенные трудности с ее монтировкой. У нас есть мобильный кондиционер, удобен в том, что его можно переносить из комнаты в комнату, ставим мы его на подоконник и шланг выводим в форточку. Также летом берем его с собой на дачу. Легко и быстро. Охлаждает прекрасно, пользуемся уже два года. Шум не большой, вполне можно привыкнуть. К тому же и обошелся он нам всего за 12000. Для домашнего использования - идеальный вариант.
Наш кондиционер нагревается совсем не много, этого даже не заметно (главное, вовремя сливать конденсат). Когда мы покупали, старались экономить и купили тот, который рассчитан на 10-12кв.м., у нас самая большая комната 16 кв.м. и охлаждения даже в ней достаточно, но можно выбрать и более мощные модели