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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
    • New! valerysikorsky Cегодня в 12:54 «Ответить»
      Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
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