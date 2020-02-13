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Форум: Технический прогресс, инновации
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Тема: Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
Форум:
Технический прогресс, инновации
Новая тема
Тема:
Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
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valerysikorsky
Cегодня в 12:54
«Ответить»
Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
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Как и где в охранной деятельности применяются тепловизионные прицелы?
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