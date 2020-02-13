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    Чт., 13 февраля 2020г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Долго ли делается перевод паспорта?
    • Сегодня! ДОННИК Cегодня в 09:26 «Ответить»
      Привет всем! Приехал в Нижний купить машину, так как тут у вас дешевле. Для переоформления необходим письменный перевод паспорта. Подскажите, долго ли такие переводы делают в вашем городе?
      • New! tussya Cегодня в 10:43 «Ответить»
        Я когда-то переводила было не долго, утром сдала, а после обеда уже получила готовый документ, потом ходила заверять к нотариусу, к тому, которого указали переводчики.
        • New! Лючана Cегодня в 10:56 «Ответить»
          Я с таким вообще не сталкивалась никогда, не могу сказать сколько по времени делается, но бюро переводов встречала.
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