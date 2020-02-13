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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Где заказать суши в Минске?
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 01:11 «Ответить»
      Позвонили знакомые и решили семьей прийти в гости в субботу, чтобы посидеть вечерком. Хорошо, что предупредили за пару дней. Я как раз работаю все эти дни по воскресенье, а нужно скупиться на две семьи по продуктам и что-то приготовить для угощения на вечер. Так как на это времени особо нет, решила воспользоваться заказом блюд японской кухни с доставкой. Нашла где можно в сети на сайте https://moresushi.by/ заказать суши в Минске с доставкой и выбрала понравившиеся суши и пару сетов роллов. Как-то уже заказывали суши в компании Море Суши, но забирали сами в суши-баре. В этот раз воспользовалась бесплатной доставкой по Минску. Заказ делала за два дня (такое условие на сайте) и заказ привезли мне домой в субботу в точно назначенное время. Остались довольны, спасибо, выручили и бесплатно доставили.
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