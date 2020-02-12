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    Ср., 12 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дом из бруса моя мечта
    • New! Беня Cегодня в 22:49 «Ответить»
      Добрый день! Квартиру просторную мне не купить, так как очень дорого стоит, дом еще дороже, моя мечта - дом из бруса. Кто-то из вас имеет такой деревянный домик? Довольны ли вы им?
      • New! БетсБенж Cегодня в 22:53 «Ответить»
        У моих родителей есть такой домик в деревне. Никогда не жаловались, вроде все устраивает, они уезжают в деревню на лето и живут в нем.
        • New! Лючана Cегодня в 22:57 «Ответить»
          А я тоже мужу предлагала, заказать постройку такого дома на нашем участке, но он сказал, что не умеют их у нас собирать как следует, а я прямо сильно хотела, дешево и сердито.
          • New! ДОННИК Cегодня в 23:11 «Ответить»
            Эта мечта вполне осуществима, поставить дом из клееного бруса стоит по деньгам намного дешевле, чем например, построить или приобрести кирпичный дом. Такие дома смотрятся богато и не надо думать, что если клееный, то обязательно расклеиться, склеивание происходит по специальной методике. Я вот до сих пор не могу выбрать какой проект мне больше нравится https://elbrus-house.ru/proekty/doma-iz-kleenogo-brusa/
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