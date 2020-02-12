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    Ср., 12 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где заказать раздвижное окно в Питере?
    • Сегодня! Ritulya Cегодня в 21:10 «Ответить»
      Мы сторонники всего качественного и современного, поэтому заказывали раздвижное окно системы Rehau вот на этом сайте https://oknaseka.ru/. Окна и двери здесь изготавливают в качественном немецком профиле в различном исполнении. Нам понравился профиль Intelio 80, который имеет широкие стеклопакеты последнего поколения, системную глубину 80 мм и 6 воздушных камер. Такое окно летом будет удерживать прохладу в помещении, а зимой сохранять тепло. Благодаря раздвижной конструкции открывания можно получить в помещении максимальное количество солнечного света при экономии места на открывание створки. Мастер приехал и все замерял бесплатно. Еще и скидку дали на весь заказ.
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