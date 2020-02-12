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    Ср., 12 февраля 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Автомобильные весы до 100 тонн
    • New! Ritulya Cегодня в 16:58 «Ответить»
      Для взвешивания грузов и построения эффективной схемы грузооборота на предприятии необходимо иметь автомобильные весы, сделанные на платформе со специальными датчиками. Компания «Завод весового оборудования» проектирует, производит и поставляет автомобильные весы как в обычном, так и взрывобезопасном исполнения. Для нас изготовили весы для использования в агрессивной среде с установкой системы автоматизации для ведения автоматического весового учёта без участия оператора. Представленные компанией на сайте https://uzvo.ru/avtomobil-nye-vesy-100-tonn/ автомобильные весы до 100 тонн или на другой вес имеют множество преимуществ перед аналогами. Посмотрите сами. На все вопросы нам ответили консультанты сайта.
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