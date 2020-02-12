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    Ср., 12 февраля 2020г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Читайте новости ММА
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 14:00 «Ответить»
      Портал https://mma.center/ это творческое объединение энтузиастов, которые считают своей миссией по максимуму расширить рамки восприятия смешанных единоборств их поклонниками. Так как не все люди обладают хорошим уровнем владения иностранным языком, чтобы постоянно интересоваться различными зарубежными изданиями, в которых имеется много крайне интересного и полезного материала, которые по разным причинам отсутствуют в российском сегменте интернета. ММА статьи это такой интерфейс, который делает доступным данный материал, который так нужен почитателям ММА, чтобы в полной мере ощутить всю его многогранность, и прогрессивность этого спорта.

      Читайте новости ММА каждый день.
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