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    Ср., 12 февраля 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: 3d светильник
    • Сегодня! Решка Cегодня в 08:43 «Ответить»
      Ребят, сделали недавно ремонт в комнате ребенку и весь интерьер, в принципе, поменяли...Сейчас уже остаются кое-какие мелочи, элементы дизайна, скажем так, что ли. Сижу и придумываю, как украсить комнату, одновременно создав уют, но не перегрузив лишним само помещение....Увидела на мой взгляд классную штуковину:3d светильник - смотрятся необычно. Но! Все таки никак не могу понять, как же работает это устройство, какие функции ещё выполняет кроме освещения...? И да, от такого светильника прок то вообще будет, освещение он раздает какое? При помощи чего эти фигурки создают https://clubshopcity.ru/articles/3D-lights/about-3d-light 3d эффект, не вредно ли все это для растущего организма? У кого и какой опыт, поделитесь, очень хочу послушать мнения людей, так или иначе, которые использовали у себя в помещении подобного рода инновационные предметы...Всем ответившим заранее, спасибо...
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