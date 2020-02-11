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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Криминальные новости России
    • Сегодня! Дмитрий Полищу Cегодня в 20:20 «Ответить»
      Все уже позабыли историю про мальчика, который получил пулевое ранее в голову, из за пьяного мужчины который стрелял по бутылкам. На сайте криминальные новости России прочитала информацию о том что спустя 5 месяц и долгое лечение, мальчик все таки скончался. Как думаете, будет ли наказан виновный в полном объёме, или обойдется каким то малым сроком ?
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