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    Вт., 11 февраля 2020г.
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    Тема: Музыка
    • Сегодня! Svvetlana Cегодня в 19:44 «Ответить»
      А где бы раздобыть текст песни Carapacee – Этажи? Услышала ее и так мне запала в душу, хожу напевая, а слов не помню. Хочу выучить
      • Сегодня! Vitalina_V Cегодня в 19:52 «Ответить»
        Да, песня реально классная и очень душевная. Я тоже недавно искала ее текст, нашла на этом сайте <a href="https://textvam.ru/">https://textvam.ru/</a> Теперь заслушиваю ее до дыр и пою)) Думаю надоест она мне еще не очень не скоро) Таких хороших песен сейчас очень мало, увы.
        • Сегодня! Vitalina_V Cегодня в 19:53 «Ответить»
          Да, песня реально классная и очень душевная. Я тоже недавно искала ее текст, нашла на этом сайте https://textvam.ru/ Теперь заслушиваю ее до дыр и пою)) Думаю надоест она мне еще не очень не скоро) Таких хороших песен сейчас очень мало, увы. https://textvam.ru/
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