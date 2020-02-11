Да, песня реально классная и очень душевная. Я тоже недавно искала ее текст, нашла на этом сайте <a href="https://textvam.ru/">https://textvam.ru/</a> Теперь заслушиваю ее до дыр и пою)) Думаю надоест она мне еще не очень не скоро) Таких хороших песен сейчас очень мало, увы.
Да, песня реально классная и очень душевная. Я тоже недавно искала ее текст, нашла на этом сайте https://textvam.ru/ Теперь заслушиваю ее до дыр и пою)) Думаю надоест она мне еще не очень не скоро) Таких хороших песен сейчас очень мало, увы. https://textvam.ru/