Ситуация такая: вызвал такси, машина приехала, я сел. Поездка в приложении была допустим 100 рублей,в последствии снимается еще рублей 50. Итого в выписке два списания сначала 100 с загаловком CITYMOBIL, затем списывается дополнительная сумма с загаловком MMR CityMobil. Это из-за того что водитель везет пассажира в режиме ожидания выхода клиента из подъезда. Из-за этого списываются дополнительные деньги с карты. Неизвестно пока это общая политика конторы или зависит только от водителя. Никому не рекомендую пользоваться из-за такого обмана таким такси.
Народ! Посмотрите свои выписки в те дни когда пользовались СИТИМОБИЛ и звоните им по телефону 423-33-33, далее просите переключить на отдел жалоб и выбивываете свои деньги, не забывая констатировать тот факт, что если что напишите в потребнадзор на них.