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    Пн., 10 февраля 2020г.
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    Тема: Куда поехать на отдых в Украине?
    • New! Ritulya Cегодня в 19:23 «Ответить»
      Мы планируем отдых в Украине и не можем определиться с выбором направления и базы отдыха. На сайте https://lookfor.rent можно выбрать вариант отдыха на черном или азовском море, а так же запланировать отдых в горах на курортах в Карпатах. Хотелось бы посмотреть какие-то достопримечательности и получить новые впечатления. Склоняемся больше к выбору варианта на весну в Ужгороде. Интересно посмотреть на архитектуру, увидеть новые места и провести время в горах. Кто был отдыхе в горах, на что нужно обратить внимание?
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