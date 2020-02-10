Мы планируем отдых в Украине и не можем определиться с выбором направления и базы отдыха. На сайте https://lookfor.rent можно выбрать вариант отдыха на черном или азовском море, а так же запланировать отдых в горах на курортах в Карпатах. Хотелось бы посмотреть какие-то достопримечательности и получить новые впечатления. Склоняемся больше к выбору варианта на весну в Ужгороде. Интересно посмотреть на архитектуру, увидеть новые места и провести время в горах. Кто был отдыхе в горах, на что нужно обратить внимание?