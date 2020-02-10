При замене кровли в загородном доме нам посоветовали установить систему антиобледенения, которая устранит скопление тяжелого снега на крыше и избавит её от повреждения, сосулек и наледи. Для обогрева крыши посоветовали купить греющий кабель, который будет подогревать кровлю и водостоки. Подбирая кабель для этих целей мы нашли на сайте https://antiledgroup.ru/katalog/tovar/sa...rost-pipe-30-ao греющий кабель DEFROST PIPE 30 AO, который стоит дороже обычного, но зато данный саморегулирующийся кабель может контролировать количество необходимого тепла, избавляя кабель от выхода из строя в случае перегрева. Решили заказать его так как он абсолютно безопасен, а мощность метра всего 30 Вт. Все сделали и успешно работает уже год. Рекомендую данный кабель.