Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 10 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 170 посетителей
    Форум: Мода, одежда, обувь
    Новая тема
    Тема: Печать на футболках
    • Сегодня! Evgen1y_ Cегодня в 16:19 «Ответить»
      Посоветуйте фирму, в которой можно заказать печать на футболках?)
      • Сегодня! Karolina Cегодня в 17:12 «Ответить»
        Красивую и оригинальную печать на футболках я заказывала в типографии Wolf. Перед новым годом, решила сделать своим сотрудникам подарки. Заказала каждому оригинальную футболку с рисунком и смешной надписью. В коллективе оценил каждый)) Певать в Wolf, сделали качественную, со всеми размерами угадали))
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода