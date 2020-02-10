Вот думаю сменить подушку..старая себя уже изжила,хочу купить новую,но вот задумалась: какая подушка лучше???ведь сейчас много всяких и не знаешь,какую выбрать...кто на какой спит??кому какая больше нравится и какая считается лучше по мнению ученых,если кто знает???
Я год назад поменяла подушку и я в полном восторге! ортопедическая, с двумя "волнами" маленькой и большой! это просто божественно на ней спать!) цены разные оч, в одном магазине я видела такую за 5 тыщ... я покупала ее на http://pastelnye-tona.ru/products/pillow/ за 1500. очень удобная. рекомендую!