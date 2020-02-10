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    Пн., 10 февраля 2020г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Лотерея
    • New! Zakir Вчера в 22:57 «Ответить»
      Недавно, чисто случайно купил себе лотерейку. Решил испытать судьбу. Потом как-то закрутился и забыл посмотреть розыгрыш. Не подскажете, где в такой ситуации можно проверить билет?
      • New! Февралий Вчера в 23:05 «Ответить»
        Насколько мне известно, то в каждом городе должны быть свои киоски, где вам могут проверить билет любой лотереи. Тем более, что таких точек не так уж и мало.
        • New! Велика Вчера в 23:11 «Ответить»
          Зачастую, именно в случае одноразовой покупки билета, человек выигрывает не плохую сумму. Предыдущий комментатор прав, можно поискать точки реализации и проверки лотереи. А еще, как вариант, можно попробовать проверить билет в интернете. Кстати, а какой именно у вас билет? Если у вас Русское Лото, то его проверить можно здесь Желаю вам удачи и выигрыша!
        • New! Гелана Вчера в 23:16 «Ответить»
          А я никогда не верила в подобные вещи. Несколько раз покупала какие-то лотерейки и ничего не выигрывала. После этого разочаровалась и не тратила деньги.
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