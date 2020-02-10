Решили сменить мебель после ремонта и долго не могли выбрать у кого заказать шкафы купе. На работе посоветовали обратиться в компанию KOMANDOR, которая имеет сеть салонов по всему Иркутску и других городах региона. На сайте https://komandor-baikal.ru заказать шкафы-купе в Иркутске можно даже по собственному дизайну. Мы оставили на сайте заявку и получили разработку 3D-дизайна шкафа-купе бесплатно. Менеджер проконсультировал по дизайну и материалам, предложил то что лучше по качеству и просчитал окончательную стоимость. Приятно что при заказе мы получили индивидуальную скидку от компании. Уже шкаф стоит собранный в комнате и радует глаз. Рекомендую, все сделали качественно.