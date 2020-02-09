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    Тема: Замена госномеров автомобиля
    • New! gospodchenkova Cегодня в 17:35 «Ответить»
      Госномера автомобиля – обязательный атрибут, без которого невозможно передвигаться на авто. Номера выдаются при регистрации транспортного средства в ГИБДД. В самую первую очередь при покупке нового авто, также в том случае, если авто уже эксплуатировался, можно оставить старые номера, перерегистрировав их на нового владельца, или заменить на новые.

      В каких еще случаях госномера подлежат замене и как это сделать? Если автономер утратили внешний вид и не читаются, их нужно заменить. Езда на автомобиле с плохо читаемыми номерами может привести к штрафу. Притом не имеет никакова значения, повреждены оба номерных знака, или только один, в любом случае, их придется заменить. Еще одна весомая причина заменить гос номера – утеря или кража. Более того, об этом инциденте непременно нужно будет сообщить в дорожную инспекцию, иначе преступник получит возможность использовать похищенные автономера, а штрафные санкции будет получать официальный владелец.

      Как происходит замена номеров? В первую очередь необходимо обратиться в МРЭО по месту жительства, чтобы получить новые госномера. Дубликаты можно заказать в любой другой организации, у которой имеется разрешение на изготовление дубликатов. Также Вы можете купить красивые гос номера на авто. На сайте https://autonomera777.net/ где размещены объявления о продаже красивых гос номеров на авто.
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