Госномера автомобиля – обязательный атрибут, без которого невозможно передвигаться на авто. Номера выдаются при регистрации транспортного средства в ГИБДД. В самую первую очередь при покупке нового авто, также в том случае, если авто уже эксплуатировался, можно оставить старые номера, перерегистрировав их на нового владельца, или заменить на новые.
В каких еще случаях госномера подлежат замене и как это сделать? Если автономер утратили внешний вид и не читаются, их нужно заменить. Езда на автомобиле с плохо читаемыми номерами может привести к штрафу. Притом не имеет никакова значения, повреждены оба номерных знака, или только один, в любом случае, их придется заменить. Еще одна весомая причина заменить гос номера – утеря или кража. Более того, об этом инциденте непременно нужно будет сообщить в дорожную инспекцию, иначе преступник получит возможность использовать похищенные автономера, а штрафные санкции будет получать официальный владелец.
Как происходит замена номеров? В первую очередь необходимо обратиться в МРЭО по месту жительства, чтобы получить новые госномера. Дубликаты можно заказать в любой другой организации, у которой имеется разрешение на изготовление дубликатов. Также Вы можете купить красивые гос номера на авто. На сайте https://autonomera777.net/ где размещены объявления о продаже красивых гос номеров на авто.