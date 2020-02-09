Добрый день! Я время от времени беру заказы по пошиву костюмов карнавальных. Вот к 8 марта у меня заказали 28 костюмов ромашек и столько же тюльпанов. Я подумала, что лучше купить ткани оптом, чтобы было выгодней, подскажите, где лучше приобрести шифон мелким оптом?
Вам скорее всего белый шифон нужен для ромашек или может ромашки у вас будут креативные какого-то другого цвета? Если белый стрейч шифон подойдет, то вот https://star-tex.ru/item/shifon_odnotonn...veta_20135.003/ качество отменное, мы на фабрике шили костюмы снежинок из такого, красиво получилось. А для костюмов тюльпана из какой ткани собираетесь шить?