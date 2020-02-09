Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 9 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 193 посетителя
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Где купить ткани оптом?
    • New! Лючана Cегодня в 16:49 «Ответить»
      Добрый день! Я время от времени беру заказы по пошиву костюмов карнавальных. Вот к 8 марта у меня заказали 28 костюмов ромашек и столько же тюльпанов. Я подумала, что лучше купить ткани оптом, чтобы было выгодней, подскажите, где лучше приобрести шифон мелким оптом?
      • New! tussya Cегодня в 16:53 «Ответить»
        Вам скорее всего белый шифон нужен для ромашек или может ромашки у вас будут креативные какого-то другого цвета? Если белый стрейч шифон подойдет, то вот https://star-tex.ru/item/shifon_odnotonn...veta_20135.003/ качество отменное, мы на фабрике шили костюмы снежинок из такого, красиво получилось. А для костюмов тюльпана из какой ткани собираетесь шить?
        • New! Лючана Cегодня в 16:57 «Ответить»
          Ромашки будут именно белые, своего естественного цвета, а на тюльпаны пойдет тоже белый шифон и у меня еще есть розовый, добавлю. Спасибо вам за информацию, я там еще фурнитуры накуплю разной.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Покрытие на пол11(1) Строительство и ремонтUpiterok20.11.19 в 23:14MarkFimin Cегодня в 17:48
      Замена госномеров автомобиля1(1) АвтоФорумgospodchenkovaCегодня в 17:35gospodchenkova Cегодня в 17:35
      Где купить ткани оптом?3(3) Женский форумЛючанаCегодня в 16:49Лючана Cегодня в 16:57
      Заказ лекарств7(1) Медицина и ЗдоровьеBontrix18.03.18 в 19:13Ivan32 Cегодня в 16:43
      Освещение в офисе19Строительство и ремонтElena290903.04.17 в 13:11Snowhunter Cегодня в 14:49
      выучить английский по интернету7Музыкальный форумPray26.05.19 в 20:19Ivan32 Cегодня в 12:52
      еmail маркетинг5Маркетинг, Реклама, Дизайнmakarena123406.01.18 в 17:23Kravcov_Yarik Cегодня в 12:36
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода