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    Вс., 9 февраля 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Комбинезон
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:48 «Ответить»
      Всем привет. Кто-нибудь из вас покупает одежду детям в интернет магазинах? Мне просто очень понравился зимний комбинезон на дочку, но я никогда не делала заказ онлайн. Может быть кто-то напишет отзывы об этой марке комбинезона http://hippychick.ru/catalog/waterproof/...tey_khippichik/ . На обум страшно брать, вдруг качество не будет соответствовать картинке, но опять же за такую цену я у нас в городе ничего подобного не найду(
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:01 «Ответить»
        Мы уже года три как все вещи покупаем на вайлдберизз и ламоде, так как там и выбор огромный, и качество хорошее. Так что не бойтесь через инет делать заказы, вы же всегда можете вернуть товар в течение 14 дней, если он вам не понравился или по размеру не подошел.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:11 «Ответить»
          Я детям через сп все покупаю, так как в том же Детском мире цены очень высокие для нас. На сп удобно тем, что вы можете почитать отзывы в теме от тех, кто уже делал покупки. Там пишут про размерные сетки, прикладывают фотографии того, что пришло по факту, то есть все без обмана.
          • Сегодня! naxocymi Cегодня в 08:20 «Ответить»
            А я не доверяю интернет-магазинам, какие бы раскрученные они не были. Лучше подождать распродаж в оффлайн магазинах и там сделать покупки, раз уж вы так хотите сэкономить.
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