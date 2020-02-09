Всем привет. Кто-нибудь из вас покупает одежду детям в интернет магазинах? Мне просто очень понравился зимний комбинезон на дочку, но я никогда не делала заказ онлайн. Может быть кто-то напишет отзывы об этой марке комбинезона http://hippychick.ru/catalog/waterproof/...tey_khippichik/ . На обум страшно брать, вдруг качество не будет соответствовать картинке, но опять же за такую цену я у нас в городе ничего подобного не найду(
Мы уже года три как все вещи покупаем на вайлдберизз и ламоде, так как там и выбор огромный, и качество хорошее. Так что не бойтесь через инет делать заказы, вы же всегда можете вернуть товар в течение 14 дней, если он вам не понравился или по размеру не подошел.
Я детям через сп все покупаю, так как в том же Детском мире цены очень высокие для нас. На сп удобно тем, что вы можете почитать отзывы в теме от тех, кто уже делал покупки. Там пишут про размерные сетки, прикладывают фотографии того, что пришло по факту, то есть все без обмана.