Нашла в сети много предложений в Минске по изготовлению натяжных потолков. Однако, как мне сказала сестра, главное не ошибиться при выборе компании-установщика, поскольку знакомой сделали потолки дешево что в последствии обернулось проблемами со всеми потолками. Сестра заказывала на сайте https://potolki5.by/ натяжные потолки в разные комнаты, глянцевые, матовые и многоуровневые. Материалы были от проверенных производителей, качественные, безопасные и экологичные. Сделали ей все потолки быстро и без лишнего шума. Она очень довольна. Сейчас, кстати, на сайте предлагают промокод на максимальную скидку. Не пропустите, можно заранее оставить свой номер телефона.