Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 7 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 192 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Хочу продать свой трал.
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 19:56 «Ответить»
      Всем привет. о У меня тут сложилась одна не простая ситуация, дело в том, что мне необходимо продать свой трал . Я обычно сдавал его в аренду строителям , но в данный момент мне понадобились деньги, и по этому приходится его продать.Трал в хорошем состоянии, если кто то захочет купить пишите, обсудим все детали.
      • Сегодня! Lidka Cегодня в 20:01 «Ответить»
        А вы бы могли оставить свои контакты или номер телефона, что бы с вами связаться? Я работаю менеджером по закупкам в строительной компании, и нам как раз нужен трал. Если он в хорошем состоянии, то мы бы могли у вас купить.
        • Сегодня! JoraA Cегодня в 20:09 «Ответить»
          И не жалко вам его продавать, наверняка вы получаете не плохой доход сдавая трал в аренду. Я бы на вашем месте кредит взял, а трал не продавал бы.
          • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 20:20 «Ответить»
            Спец технику на самом деле продать не так уж и просто. Попробуйте на различных досках объявлений поискать, может кто то хочет выкупить. Или же сами объявление выставьте о продаже. Кому надо, тот позвонит вам сам. Или на этом сайте попробуйте продать, они вроде как по всей России скупают спец технику https://auto-atv.ru/vykup-tralov.html
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Одежда детская4(2) Мода, одежда, обувьНезабудка91Вчера в 22:17ОлечкаК Cегодня в 22:36
          Скрытый клинок Ассасинов1(1) Детишки и их делишкиRitulyaCегодня в 22:32Ritulya Cегодня в 22:32
          Капустный лист при мастопатии3(1) Медицина и Здоровьеtira04.02.20 в 21:25sonay Cегодня в 22:19
          Магия. Работает или нет?1(1) РелигияShuksherCегодня в 22:11Shuksher Cегодня в 22:11
          Газовая плита12(1) Житейские советыLavanda20.12.17 в 08:12SAMALICA Cегодня в 21:55
          Отзывы о букмекерских конторах27(1) СпортRomaNM14.09.16 в 16:38Татьянка7 Cегодня в 21:43
          Крепеж1Строительство и ремонтKirikk45Cегодня в 20:42Kirikk45 Cегодня в 20:42
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2020г.

          Форум Нижнего Новгорода