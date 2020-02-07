При рассмотрении вопроса, какой тип кровли использовать при строительстве дома или ремонте старого покрытия кровли, стоит рассмотреть все существующие материалы для кровли и воспользоваться именно тем, который лучше подойдет для ваших условий по эксплуатации. Среди прочего стоит рассмотреть и кровлю из металлочерепицы, которая имеет массу преимуществ для использования в суровых российских условиях. Особенно это касается обильных снегов, которые так свойственны нашим северным регионам.
Металлическая кровля бывает в самых разных видах, начиная с традиционных металлических листов и заканчивая металлической черепицей. В чем же особенности использования металлических кровельных материалов и их преимущества перед другими видами гибкой кровли? При правильной установке металлическая крыша может прожить так же долго, как и сам дом, защищая его от попадания воды, сильных ветров и снегопадов. Металлическая кровля достаточно пожаростойкая и ее не беспокоят такие проблемы, как плесень, насекомые и процессы гниения. Металлочерепица в гарантии производителей металлической кровли меняются в конкретно зависимости от вида используемого при производстве металла, и служат от двадцати до пятидесяти лет. Заказать металлочерепицу в Дмитрове по выгодной цене от компании “КРОВЛЯ ВЕКА” Вы можете на сайте https://krovveka.ru/product-category/kro...allocherepicza/ для связи с нашей компанией для сотрудничества, звоните по телефону указанному на сайте.
По сравнению с другими видами кровли металлочерепица является самой легкой и весит, например, в 7 раз меньше, чем шифер. Поэтому в некоторых случаях ее даже устанавливают поверх имеющейся кровли без ее демонтажа! Стоимость самого материала металлочерепицы и ее монтажа значительно ниже других видов кровли. С учетом всех преимуществ и выгод легко понять, почему так много людей выбирают металлочерепицу при обустройстве кровли.