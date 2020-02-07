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    Пт., 7 февраля 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Продаю трал.
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 14:51 «Ответить»
      Всем доброго времени суток У меня тут сложилась одна не простая ситуация, дело в том, что мне необходимо продать свой трал . Я обычно сдавал его в аренду строителям , но в данный момент мне понадобились деньги, и по этому приходится его продать.Трал в хорошем состоянии, если кто то захочет купить пишите, обсудим все детали.
      • New! Lidka Cегодня в 14:58 «Ответить»
        А вы бы могли оставить свои контакты или номер телефона, что бы с вами связаться? Я работаю менеджером по закупкам в строительной компании, и нам как раз нужен трал. Если он в хорошем состоянии, то мы бы могли у вас купить.
        • New! JoraA Cегодня в 15:05 «Ответить»
          И не жалко вам его продавать, наверняка вы получаете не плохой доход сдавая трал в аренду. Я бы на вашем месте кредит взял, а трал не продавал бы.
        • New! Hakan Cегодня в 15:14 «Ответить»
          Спец технику на самом деле продать не так уж и просто. Попробуйте на различных досках объявлений поискать, может кто то хочет выкупить. Или же сами объявление выставьте о продаже. Кому надо, тот позвонит вам сам. Или на этом сайте попробуйте продать, они вроде как по всей России скупают спец технику https://auto-atv.ru/
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