Всем привет. У меня тут сложилась не очень приятная ситуация, дело в том, что мне необходимо продать свой экскаватор. Я обычно сдавал его в аренду строителям , но в данный момент мне очень понадобились деньги, и по этому приходится его продать. Сам экскаватор в хорошем состоянии. Если кто то захочет купить пишите, обсудим все детали.
А вы бы могли оставить свои контакты или номер телефона, что бы с вами связаться? Я работаю менеджером по закупкам в строительной компании, и нам как раз щас нужен экскаватор. Если он в хорошем состоянии, то мы бы могли у вас купить.
Спец технику на самом деле продать не так уж и просто. Попробуйте на различных досках объявлений поискать, может кто то хочет выкупить. Или же сами объявление выставьте о продаже. Кому надо, тот позвонит вам сам. Или на этом сайте попробуйте продать, они вроде как по всей России скупают спец технику [url]https://auto-atv.ru/[url]