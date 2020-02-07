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    Пт., 7 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Продажа экскаватора.
    • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 11:28 «Ответить»
      Всем привет. У меня тут сложилась не очень приятная ситуация, дело в том, что мне необходимо продать свой экскаватор. Я обычно сдавал его в аренду строителям , но в данный момент мне очень понадобились деньги, и по этому приходится его продать. Сам экскаватор в хорошем состоянии. Если кто то захочет купить пишите, обсудим все детали.
      • Сегодня! Lidka Cегодня в 11:35 «Ответить»
        А вы бы могли оставить свои контакты или номер телефона, что бы с вами связаться? Я работаю менеджером по закупкам в строительной компании, и нам как раз щас нужен экскаватор. Если он в хорошем состоянии, то мы бы могли у вас купить.
        • Сегодня! JoraA Cегодня в 11:40 «Ответить»
          И не жалко вам его продавать, наверняка вы получаете не плохой доход сдавая экскаватор в аренду. Я бы на вашем месте кредит взял, а экскаватор не продавал бы.
          • Сегодня! Hakan Cегодня в 11:47 «Ответить»
            Спец технику на самом деле продать не так уж и просто. Попробуйте на различных досках объявлений поискать, может кто то хочет выкупить. Или же сами объявление выставьте о продаже. Кому надо, тот позвонит вам сам. Или на этом сайте попробуйте продать, они вроде как по всей России скупают спец технику [url]https://auto-atv.ru/[url]
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